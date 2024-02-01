Японский лунный модуль перешел в "спящий режим"

Первый японский лунный модуль Slim перешел в спящий режим. Пока ему не хватает энергии, получаемой от солнечных батарей. Аппарат успешно прилунился 20 января, но с тех пор уже несколько раз "засыпал" и "просыпался", когда свет попадал на его батареи.

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) рассчитывают, что в Slim сможет активироваться в середине февраля, когда на его батареи начнет попадать достаточное количество солнечных лучей.

Япония стала пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это смогли сделать СССР, Индия, Китай и США.

Slim предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны.