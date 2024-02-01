Пушилин привел количество отраженных атак БПЛА на регион

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в январе предотвращено более 200 террористических атак ВФУ с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Системой противодействия БПЛА не допущено проникновение 966 дронов противника, направлявшихся в сторону Донецка, Макеевки и Горловки", - уточнил Пушилин в своем telegram-канале.

После расшифровки полетных заданий украинских БПЛА выяснилось, что большинство из них были нацелены на поражение котельных, электростанций, больниц и мест скопления людей, уточнил политик.