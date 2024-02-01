Депутат Киселев назвал снобистскими и бестактными "Веселые старты" для депутатов

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев раскритиковал инициативу провести в городской думе "Веселые старты". По его словам, это прямой путь к дискредитации самой идеи представительной власти и раньше у местной думы "хватало такта" не участвовать в подобных мероприятиях.

"Со стороны организаторов это выглядит, как организация забегов. Снобистски. Не критиковать, не помогать, а именно устраивать конкурсный "забег" уже действующих политиков. Не очень и с политической точки зрения. Просто представьте, что ООН организует конкурс президентов или глав парламентов. Оруэлл нервно курит. Вне реальности. Или президент Аргентины, России или США проводит конкурс губернаторов. Не рейтингование, которое делают все, кому не лень, по каким угодно критериям, а именно конкурс с подачей документов, с баллами и т.п. Запредельно", – написал Киселев в своем Telegram-канале.

По его словам, "Веселые старты" в регионе существуют давно, однако гордума от них всегда отказывалась. Недавно же председатель Анна Гурарий все же внесла на повестку предложение "Об участии Екатеринбургской городской думы в конкурсе представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправления". Пока планируется две из четырех номинаций: "Гласность и открытость представительного органа" и "Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного opганa городского округа (муниципального района)". Киселев заверил, что поддерживать инициативу он не стал.

Он также сказал, что со стороны муниципальных депутатов затея выглядит унизительной. По мнению Киселева, никто в представительном собрании региона не имеет право судить муниципального депутата. В этом смысле Екатеринбургская дума всегда была "более профессиональной, более рабочей, чем областное Законодательное Собрание".

"Соглашаясь на участие в конкурсе, городская дума ставит себя в положение школяра. И теперь понятно, почему ранее никогда городская дума в таких стартах не участвовала. Если вы хотите узнать об открытости гордумы, то задайте вопрос людям: какой бюджет города по расходам? По доходам? Какова сверхидея транспортной реформы? Где деньги на уборку снега, и сколько их? Вообще проще: кто ваш депутат, и что он сделал? И если получите внятные ответы, то это и будет говорить об открытости и работе. Единственный плюс конкурса – может кто-то задумается о том, что сделала дума за полгода? Приняла бюджет, который по доходам в сопоставимых ценах ниже прошлогоднего? В котором сокращены расходы по многим важнейшим статьям? Начиная с финансирования культуры", - отметил Киселев.