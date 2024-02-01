Пермяков напугал неадекватный мужчина с ножом на территории детского сада
В Индустриальном районе Перми неадекватный мужчина с ножом проник на территорию детского сада в микрорайоне Балатово, передает корреспондент Накануне.RU.
Инцидент произошел вечером, 31 января. Видео опубликовано в группе "ЧП ДТП Пермь". Инцидент произошел на ул. 2-я Гамовская. Неадеквата пытались остановить двое других мужчин. Прозвучали выстрелы, вероятно, из травматического пистолета.
Полиция проводит проверку. Правоохранители задержали его и передали медработникам.