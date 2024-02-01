01 Февраля 2024
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Политика В России Белгородская область Брянская область Курская область
Фото: Накануне.RU

Брянск просит особый статус

Брянская областная Дума внесла в Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить регионам, в которых введено военное положение, определять, чтó относится к обстоятельствам непреодолимой силы. Они должны иметь особые полномочия и статус.

Эти регионы могут получить право по установлению особого порядка отнесения внешних, объективных обстоятельств к обстоятельствам непреодолимой силы. Законопроект направлен на защиту хозяйствующих субъектов этих регионов, которые не могут исполнить свои обязательства из-за внешних обстоятельств, которые от них не зависят.

Брянские законодатели отмечают, что, например, Торгово-промышленная палата региона в пределах предоставленных полномочий зачастую не имеет возможности засвидетельствовать произошедшее событие как обстоятельство непреодолимой силы. Так, при совершении террористических актов и диверсий палата не может проследить непричастность заявителя либо его работников к созданию таких обстоятельств, то есть отсутствие вины. А вынужденная эвакуация работников, которая периодически происходит, фактически блокирует работу учреждений и предприятий.

В итоге создается ситуация, когда хозяйствующий субъект вынужден уплачивать по требованию контрагента штрафные санкции, хотя по факту не виноват. Поэтому предлагается расширить полномочия органов власти субъектов РФ, на территориях которых введены военное положение, режимы повышенных уровней реагирования или готовности, в части наделения их правом устанавливать особый порядок определения обстоятельств непреодолимой силы.

"Полагаем, что Брянская, Курская, Белгородская области и иные субъекты РФ, которые наиболее всего подвержены внешним угрозам, должны иметь особый статус, некие привилегии по отношению к субъектам Российской Федерации, отдаленным от происходящих событий", - пишут брянские законодатели.


 

Теги: особый статус, военное положение


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