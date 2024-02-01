Опрос: более 70% жителей Екатеринбурга выступают за закрытие МФО

Большинство жителей Екатеринбурга высказываются за закрытие микрофинансовых организаций. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob, который провел исследование на эту тему.

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Опрос состоялся в конце января среди экономически активного населения уральской столицы. Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 71% екатеринбуржцев высказались за запрет организаций, выдающих экспресс-займы. В качестве причин называются следующие: "слишком много мошенников", "нет контроля их деятельности", "деньги должны выдаваться только после серьезной проверки и только банками".

Против ликвидации МФО выступают 9% опрошенных. Причины – "доступ к финансам должен быть у всех независимо от их дохода", "такие организации очень нужны, но следует провести ликбез с потенциальными заемщиками", "микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах".

20% уральцев затруднились с ответом. Между тем, респонденты, которым приходилось обращаться в микрофинансовые организации, поддерживают идею их закрытия реже тех, кто ни разу не брал экспресс-займы (60 и 71% соответственно).

Сегодня стало известно, что за последние два года в России удвоилось количество заемщиков с пятью и более действующими кредитами.