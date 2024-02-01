Минцифры расследует массовый сбой в доменной зоне RU

Минцифры расследует массовый сбой в доменной зоне RU, произошедший 30 января, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. "Минцифры ведет разбирательство, закончим - обязательно "опубличим" результаты технического разбора этой ситуации", - сказал министр.

Во вторник вечером пользователи стали сообщать о сбоях в работе сайтов рунета.

31 января Роскомнадзор подтвердил, что в работе DNS-серверов вечером 30 января был "зафиксирован инцидент". "Проблема затронула сервисы некоторых российских провайдеров. Обращение части пользователей к сайтам в зоне RU могло быть временно затруднено", - говорится в сообщении Роскомнадзора.