Улицкую просят признать террористом и экстремистом
Движение "Зов народа" призвало внести писателя Людмилу Улицкую в список экстремистов и террористов, а также завести на нее уголовное дело за поддержку Украины.
Представители движения обратились к председателю СК Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову, пишет RT, у которого есть копия соответствующего письма "Зова народа".
Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководства Российского химико-технологического университета имени Менделеева, почему писательница Людмила Улицкая до сих пор не лишена звания почетного профессора.
"Вижу на официальном сайте университета вопрос о присвоении звания (2021 г.) Однако не вижу ничего связанного с лишением", - написала Ямпольская в своем Telegram-канале.
По ее словам, "нахимичила Улицкая за прошедшее время – не разгребешь".
Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит ВСУ гонорары от своих книг, проданных в России. Пранкеры говорили с ней от имени главы украинского офиса президента Андрея Ермака. В том же разговоре она сказала, что Киев якобы "имеет право" на теракты против граждан РФ.