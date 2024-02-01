Улицкую просят признать террористом и экстремистом

Движение "Зов народа" призвало внести писателя Людмилу Улицкую в список экстремистов и террористов, а также завести на нее уголовное дело за поддержку Украины.

Представители движения обратились к председателю СК Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову, пишет RT, у которого есть копия соответствующего письма "Зова народа".

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководства Российского химико-технологического университета имени Менделеева, почему писательница Людмила Улицкая до сих пор не лишена звания почетного профессора.

"Вижу на официальном сайте университета вопрос о присвоении звания (2021 г.) Однако не вижу ничего связанного с лишением", - написала Ямпольская в своем Telegram-канале.

По ее словам, "нахимичила Улицкая за прошедшее время – не разгребешь".

Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит ВСУ гонорары от своих книг, проданных в России. Пранкеры говорили с ней от имени главы украинского офиса президента Андрея Ермака. В том же разговоре она сказала, что Киев якобы "имеет право" на теракты против граждан РФ.