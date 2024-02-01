Почетные благотворители - уральским меценатам благодарны за развитие Сысертского городского округа

Глава Сысертского городского округа округа Дмитрий Нисковских поблагодарил учредителей Фонда святой Екатерины за поддержку социальных и значимых проектов на территории, а директор благотворительной организации Александр Андреев получил звание почетного благотворителя.

«На протяжении нескольких лет Фонд святой Екатерины влияет на развитие инфраструктуры. Особенно это заметно в маленькой деревне Новоипатово, где установлен храм Архангела Михаила, сделана великолепная роспись. Жители и дети из соседних поселков ездят на службы, экскурсии. Огромное пространство вокруг храма изменило облик территории — такой проект является символом возрождения Новоипатово», — говорит Дмитрий Нисковских.

Напомним, в январе 2022 года в селе Новоипатово открылся храм Архангела Михаила, в возрождении которого помогали уральские меценаты. В это же время свои двери открыла и воскресная школа, где детей обучают основам православного вероучения, проводят познавательные уроки, беседы и мастер-классы.

Кроме того, Фонд святой Екатерины начал более активно участвовать в поддержке местного детского дома: дети выезжают в столицу Урала в музеи, на спектакли и тренировки.

«Если говорить о социальной стороне поддержки, то Фонд участвует в развитии спорта. В Новоипатово появился клуб настольного тенниса. В планах открыть секции по боксу, единоборствам. Эти добрые инициативы делают жизнь более разносторонней», — продолжает глава.

Отметим, что в минувшие выходные дети побывали в Академии единоборств РМК, где звездный боец смешанных единоборств Ильяс Хамзин поделился своим жизненным опытом и профессиональными знаниями.