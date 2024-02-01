Зеленский отправит Залужного в отставку до конца недели – CNN

Владимир Зеленский может отправить главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку до конца этой недели, передает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Залужный все еще находится на своем посту по состоянию на вечер среды, однако к концу недели ожидается президентский указ", - заявляет один из инсайдеров.

Накануне американские СМИ сообщали, что в понедельник президент Украины публично предложил Залужному покинуть его пост, но тот отказался сделать это добровольно.

Ранее сообщалось, что Зеленский уже предлагал занять пост главнокомандующего войсками главе военной разведки Буданову и главкому сухопутных войск Сырскому, но оба отказались.

Противоречия между Зеленским и Залужным начались с провала контрнаступления ВСУ в прошлом году, усилились с разногласиями по поводу проведения мобилизации. Также конфликту способствовало вмешательство Зеленского в работу военкоматов и в целом растущая политическая популярность главкома.