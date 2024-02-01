Военкорам могут дать статус ветерана боевых действий

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий российским журналистам, работавшим в зоне СВО.

Речь идет о военкорах, выполнявших редакционные задания на передовой в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и на Украине. Отмечается, что несмотря на изменения в закон о ветеранах, согласно которым статус ветерана боевых действий смогли получить гражданские лица, необходимых условий для получения ветеранских удостоверений военкорам на уровне подзаконных актов не было создано.

Предлагается сделать основанием для получения ветеранского статуса командировочное удостоверение, соглашение между СМИ и Минцифры или справка от военных, подтверждающая нахождение военкора в зоне СВО.

Недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, награждая журналистов, заявила, что у государства есть четкое понимание, что вклад журналистского сообщества в освещение СВО неоценим и необходим для победы.