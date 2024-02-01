США разместили на западе Тихого океана 3 из 11 своих авианосцев

США разместили три из 11 своих авианосцев в западной части Тихого океана с целью сдерживания Китая и КНДР, сообщает издание Nikkei Asia.

Отмечается, что этот шаг был сделан, несмотря на "растущую обеспокоенность по поводу возможности более широкого конфликта на Ближнем Востоке", пишет РИА Новости.

По данным военно-морского института США, впервые за два года три американских авианосца находятся в этом регионе.

По информации New York Times, в США не исключают, что КНДР может предпринять военные действия в отношении Южной Кореи в ближайшие месяцы. При этом полномасштабная война не слишком вероятна, полагают источники, поскольку у Ким Чен Ына есть возможность нанести удар и избежать быстрой эскалации.