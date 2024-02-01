Движение на трассе "Екатеринбург – Тюмень" перекрыто из-за массового ДТП

В первый день февраля на Среднем Урале произошла массовая авария.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось на 78 км федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень" в Богдановичском районе. По данным Госавтоинспекции, столкнулись восемь автомобилей, пять из которых грузовые. Количество пострадавших в данный момент устанавливают сотрудники полиции.

Движение транспорта перекрыто в оба направления. Автоинспекторы работают на месте ЧП и выясняют обстоятельства. Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий аварии.

"Призываем водителей планировать поездки с учетом временных ограничений, двигаться с безопасной скоростью и учитывать состояние погоды, а также дорожных условий. Объезд участка возможен по автодороге "Грязновское – Асбест" через Сухой Лог", - добавили в Госавтоинспекции.

В свою очередь, ФКУ "Уралуправтодор" приводит другие данные. По информации управления, в ДТП участвовало четыре грузовых автомобиля и два легковых. Пострадал один человек.