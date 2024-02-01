Космонавт из России полетит в космос в составе членов миссии NASA

Космонавт Роскосмоса Александр Горбунов вошел в состав миссии NASA SpaceX Crew-9, представители которой отправятся на Международную космическую станцию (МКС).

Кроме Горбунова в экипаж вошли командир астронавтов NASA Зена Кардман, пилот Ник Хейг и специалист миссии Стефани Уилсон, уточняет NASA. В конце декабря 2023 г. специальная комиссия признала Горбунова годным к космическому полету по состоянию здоровья.

Горбунов родился 24 мая 1990 г. в Железногорске (Курская область). В 2008 г. окончил среднюю школу №6 г. Железногорска, в 2014 г. – с отличием Московский авиационный институт по специальности "Космические летательные аппараты и разгонные блоки" с присвоением квалификации "инженер". В 2009-12 гг. учился на военной кафедре при МАИ по специальности "Эксплуатация и ремонт самолётов, вертолётов и авиационных двигателей".