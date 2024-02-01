В "Сухой порт" Екатеринбурга прибыла первая крупная партия иномарок из КНР

На площадку ТЛЦ "Уральский" логистического хаба "Сухой порт" прибыла первая в 2024 году крупная партия легковых автомобилей из Китая. Инспекторы Октябрьского таможенного поста Екатеринбурга в кратчайшие сроки провели транзит и разместили свыше сотни иномарок на временное хранение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТУ, всего в уральскую столицу в 55 контейнерах прибыло 165 новых автомобилей весом 247 тонн и стоимостью 17 млн китайских юаней.

"Китайские производители пользуются возможностями, которые им предоставили ушедшие с рынка западные автокомпании и все больше завоевывают уральский авторынок. Всего в 2023 году из КНР на Урал экспортировано более 3 тысяч транспортных средств, из них свыше 1700 – спецтехника: погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы и около 1300 автомобилей. Импорт "легковушек" в прошлом году, по сравнению с 2022-ым, увеличился почти в 5 раз", – подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Напомним, в прошлом году в ТЛЦ "Уральский" екатеринбургские таможенники приняли 38 контейнерных поездов и 32 крытых вагона. В основном через "Сухой порт" перемещают легковые авто, запасные части для грузовых автомобилей и погрузочно-разгрузочной техники, оборудование, обувь, спортивное покрытие, пластмассовые изделия.