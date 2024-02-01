Госдума обратится к Конгрессу США по поводу катастрофы Ил-76 под Белгородом

Госдума сегодня рассмотрит обращение к Конгрессу США по поводу катастрофы российского военного самолета Ил-76. Предположительно, самолет был сбит ВСУ с использованием американского ЗРК Patriot.

Хотя самолет разбился еще неделю назад, Госдума решила вернуться к этому вопросу только сегодня, хотя заявления об обращении звучали из уст спикера палаты Вячеслава Володина прямо в день трагедии. Накануне о том, что самолет был сбит именно американской ракетой, заявил Владимир Путин. И, хотя в повестке дня на сегодня у Госдумы пока не стоит проекта заявления, Володин уже объявил, что палата обратиться к американским коллегам.

"Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом. Нацистский киевский режим с его помощью совершает преступления против мирных граждан. Это необходимо остановить", - написал в своем Telegram-канале Володин.