СМИ: Турецкие банки начали закрывать счета физлицам и компаниям из России

Некоторые турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ и усложнили требования к физическим лицам, открывающим банковские карты, сообщает газета "Ведомости".

Отмечается, что в начале года предприниматели уже жаловались на приостановку платежей между государствами. На данный момент расчеты остаются замороженными, заявили представители финансовых объединений.

Ранее СМИ сообщали, что частный бизнес Турции испытывает давление Запада. Направление этого воздействия – антироссийские санкции, особенно по транзакциям через SWIFT.

Из-за давления со стороны США с угрозами санкций турецкие банки отказываются от работы с российскими контрагентами, из-за этого зависают платежи, например, по трансграничной торговле, писал "Коммерсантъ". Ограничения начались со стороны крупных турецких банков, с которыми работают крупные импортеры и экспортеры из России.