Депутат Вихарев передал в ЦГКБ №23 Екатеринбурга технику на полмиллиона рублей

Лидер фракции "Единая Россия" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев передал в ЦГКБ №23 современную технику на сумму свыше полумиллиона рублей. Руководство больницы самостоятельно обратилось за помощью к бывшему главе медфракции, рассказав о необходимости введения электронных медкарт.

"Новое оборудование безусловно позитивно скажется на работе наших врачей. Оперативный документооборот в медицине крайне важен и для врачей, и для пациентов, — рассказывает заведующий отделением дневного стационара больницы №23 Денис Изотов. — Особенно выручает, если необходимо связаться с другими лечебными учреждениями. Цифровое взаимодействие – требование нашего времени. Быстрая электронная связь между районными больницами и головными учреждениями значительно ускоряет процесс лечения больных. Будь это диспансерное наблюдение или передача результатов обследования. Опять же становятся возможными телемедицинские консультации".

Всего Алексеем Вихаревым было передано 11 новых многофункциональных устройств, лазерные картриджи, SSD-накопители, оптические приводы, устройства оперативной памяти, мониторы, клавиатуры, мыши и блоки питания. По словам Изотова, технику подключат в ближайшее время, после чего медики смогут приступить к работе с новым оборудованием.

"Более трех лет я и коллеги по городской думе активно помогаем больницам Екатеринбурга, — отмечает депутат. — Приобретаем новое оборудование, закупаем необходимые медикаменты и медицинские средства, привлекаем финансирование на развитие городской медицины. С 23 больницей я сотрудничаю давно. Сегодня передал больше десятка многофункциональных устройств и необходимое оборудование. Все это позволит продолжить работу по цифровизации больницы, а значит – сделает медицинское обслуживание еще более современным. Я всегда говорю, что здоровье — это самое важное, что у нас есть, поэтому помогать городским больницам считаю своей обязанностью".

Первое сотрудничество между между Алексеем Вихаревым и горбольницей №23 произошло в 2021 году. Тогда депутат предоставил медикам два легковых автомобиля для выезда службы неотложной помощи к пациентам на дом, а также помог с ремонтом ренген-кабинета. Прошлой осенью вместе с активистами Волонтерского центра депутат провел субботник в прибольничном сквере: на площади почти в 6 га скосили траву, подрезали кусты, собрали и вывезли мусор. А зимой, во время недавних снегопадов, волонтеры расчищали дороги вокруг лечебного корпуса и на парковочных местах для пациентов и сотрудников больницы.

В свою очередь, медперсонал больницы проводит вакцинацию и диспансеризацию в выездных пунктах, которые депутат регулярно организовывает в торговых центрах, во дворах жилых домов, на предприятиях.

Напомним, что Алексей Вихарев поддерживает городские медучреждения четвертый год. Он регулярно помогает военному госпиталю, детскому хоспису, наркологической больнице и областному онкодиспансеру, поддерживает городские больницы и подстанции скорой помощи, проводит организованную сдачу крови среди коллег по депутатскому корпусу. Всего на помощь больницам из личных средств выделено свыше 46 миллионов рублей.