01 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов

Депутат Вихарев передал в ЦГКБ №23 Екатеринбурга технику на полмиллиона рублей

Лидер фракции "Единая Россия" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев передал в ЦГКБ №23 современную технику на сумму свыше полумиллиона рублей. Руководство больницы самостоятельно обратилось за помощью к бывшему главе медфракции, рассказав о необходимости введения электронных медкарт.

Алексей Вихарев передает больнице многофункциональную медтехнику(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

"Новое оборудование безусловно позитивно скажется на работе наших врачей. Оперативный документооборот в медицине крайне важен и для врачей, и для пациентов, — рассказывает заведующий отделением дневного стационара больницы №23 Денис Изотов. — Особенно выручает, если необходимо связаться с другими лечебными учреждениями. Цифровое взаимодействие – требование нашего времени. Быстрая электронная связь между районными больницами и головными учреждениями значительно ускоряет процесс лечения больных. Будь это диспансерное наблюдение или передача результатов обследования. Опять же становятся возможными телемедицинские консультации".

Алексей Вихарев передает больнице многофункциональную медтехнику(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

Всего Алексеем Вихаревым было передано 11 новых многофункциональных устройств, лазерные картриджи, SSD-накопители, оптические приводы, устройства оперативной памяти, мониторы, клавиатуры, мыши и блоки питания. По словам Изотова, технику подключат в ближайшее время, после чего медики смогут приступить к работе с новым оборудованием.

Алексей Вихарев передает больнице многофункциональную медтехнику(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

"Более трех лет я и коллеги по городской думе активно помогаем больницам Екатеринбурга, — отмечает депутат. — Приобретаем новое оборудование, закупаем необходимые медикаменты и медицинские средства, привлекаем финансирование на развитие городской медицины. С 23 больницей я сотрудничаю давно. Сегодня передал больше десятка многофункциональных устройств и необходимое оборудование. Все это позволит продолжить работу по цифровизации больницы, а значит – сделает медицинское обслуживание еще более современным. Я всегда говорю, что здоровье — это самое важное, что у нас есть, поэтому помогать городским больницам считаю своей обязанностью".

Алексей Вихарев передает больнице многофункциональную медтехнику(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

Первое сотрудничество между между Алексеем Вихаревым и горбольницей №23 произошло в 2021 году. Тогда депутат предоставил медикам два легковых автомобиля для выезда службы неотложной помощи к пациентам на дом, а также помог с ремонтом ренген-кабинета. Прошлой осенью вместе с активистами Волонтерского центра депутат провел субботник в прибольничном сквере: на площади почти в 6 га скосили траву, подрезали кусты, собрали и вывезли мусор. А зимой, во время недавних снегопадов, волонтеры расчищали дороги вокруг лечебного корпуса и на парковочных местах для пациентов и сотрудников больницы.

Алексей Вихарев передает больнице многофункциональную медтехнику(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

В свою очередь, медперсонал больницы проводит вакцинацию и диспансеризацию в выездных пунктах, которые депутат регулярно организовывает в торговых центрах, во дворах жилых домов, на предприятиях.

Напомним, что Алексей Вихарев поддерживает городские медучреждения четвертый год. Он регулярно помогает военному госпиталю, детскому хоспису, наркологической больнице и областному онкодиспансеру, поддерживает городские больницы и подстанции скорой помощи, проводит организованную сдачу крови среди коллег по депутатскому корпусу. Всего на помощь больницам из личных средств выделено свыше 46 миллионов рублей.

Теги: Вихарев, ЦГКБ, Екатеринбург


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