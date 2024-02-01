Из украинского плена удалось вернуть четырех жителей Югры

Из украинского плена удалось вернуть четырех жителей Югры, сообщает "Муксун" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Югре Наталью Стребкову.

Во время обмена пленным по схеме: "195 на 195" домой вернулись жители Сургута, Лангепаса, Нижневартовска и Радужного. Среди югорских бойцов трое мобилизованных и один контрактник.

"Мы очень счастливы и разделяем радость вместе с родственниками. Это те ребята, поиском которых мы упорно и настойчиво занимались с августа-сентября минувшего года", - сообщила омбудсмен.

Напомним, 31 января состоялся первый обмен пленными после крушения самолета ИЛ-76 в Белгородской области.