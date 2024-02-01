На Урале микрокредитная компания оштрафована за массовую рассылку в больницу

На Среднем Урале оштрафована микрокредитная компания. Она устроила массовую рассылку в одну из больниц региона.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в адрес городской больницы Верхней Пышмы стали поступать многочисленные письма на электронную почту. В них говорилось о взыскании просроченной задолженности с одной из сотрудниц учреждения.

Судебные приставы выяснили, что между работником больницы и ООО МКК "УльтраДеньги" был заключен договор займа, по которому образовалась задолженность. Проверка показала, что взаимодействие по взысканию долга велось с нарушением закона. В частности, было превышено допустимое количество текстовых сообщений. Кроме этого, их рассылали в неустановленное законом время, а также третьим лицам.

По итогам проверки микрокредитную компанию "УльтраДеньги" привлекли к административной ответственности. Организации назначен штраф в размере 75 тысяч рублей.

Напомним, недавно на Среднем Урале микрофинансовую организацию оштрафовали за навязчивые звонки и сообщения своему клиенту.