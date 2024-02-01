У оператора "Екатеринбург-ЭКСПО" сменилось руководство

В руководстве Уральского выставочного центра, который является оператором "Екатеринбург-ЭКСПО", произошли кадровые перестановки.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, совет директоров центра назначил на пост генерального директора Анну Байчибаеву. Она приступает к работе с сегодняшнего дня, 1 февраля.

Наталья Варламова, исполнявшая обязанности руководителя Уральского выставочного центра с июня 2023 года, получила новую должность. Она заняла позицию операционного директора.

На пост заместителя генерального директора УВЦ принят Михаил Васильев. До этого назначения он руководил Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области.

В свою очередь, генеральным директором Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области назначен Илья Пачкай. Ранее он занимал пост заместителя гендиректора Корпорации развития Среднего Урала.