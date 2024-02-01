Бывший губернатор Севастополя арестован в Лондоне

Власти Великобритании подозревают бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в нарушении санкционного режима и отмывании денег, предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля. Задержан же он был 22 января и с тех пор сидит в тюрьме.

По данным британских СМИ, Овсянников получал переводы на общую сумму в £65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. У него также было изъято £77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными, предположительно также полученных в результате незаконных финансовых операций.

Дмитрий Овсянников возглавлял Севастополь в 2017-2019 годах, его правление ознаменовалось рядом волюнтаристских и скандальных решений, включая проект нового Генплана города и попытку застройки Херсонеса Таврического, этим решениям пыталась противостоять группа бывшего народного губернатора Алексея Чалого.

В конце 2022 года Овсянников в суде оспорил санкции ЕС, мешавшие ему вести бизнес на Кипре, сделал он это на основании того, что больше не работает на российское государство. Однако Британия не является членом ЕС и запустила против него антисанкционные процедуры.