Турпоток в РФ из-за границы вырос в 1,5 раза за год

По итогам прошлого года Россию посетило в 1,5 раза больше иностранных туристов, чем годом ранее.

В гостиничной сети Cosmos Hotel Group заявили об увеличении зарубежного турпотока на 20–40% в зависимости от направления, а в туроператоре "Арт-Тур" — на 50%. Как правило, иностранцы посещали Москву и Санкт-Петербург. Также заметно вырос и интерес к Русскому Северу.

Так, начиная с середины 2023 года Мурманская область приняла на 40% больше иностранных туристов, чем годом ранее. С ноября по март здесь высокий туристический сезон: иностранцы хотят увидеть северное сияние, Териберку, китов в открытом море, покататься на собачьих упряжках.

Самые частые гости в России - представители Китая и стран Юго-Восточной Азии. Также есть путешественники из ОАЭ, Кувейта, Омана. Путешественников из жарких стран не испугали даже рекордные январские морозы в этом году, сообщают "Известия".