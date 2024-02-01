Алкогольные коктейли начнут маркировать в 2024 году

В России начнут маркировать слабоалкогольные напитки.

Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, эксперимент может начаться с 1 июля текущего года и продлиться до 31 августа 2025 года. Оператор готовит документы совместно с Росалкогольтабакконтролем, их внесут в кабмин до конца марта.

Маркировать будут продукцию, которая подпадает под определение слабоалкогольных напитков. Речь идет о спиртном крепостью менее 7%, которое не относится к винодельческой и пивоваренной продукции. То есть под идентификацию попадут алкогольные коктейли.

Как заявил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, для бизнеса ничего не изменится, компании не понесут никаких расходов на то, чтобы оснастить производство оборудованием для маркировки, так как код маркировки расположат на акцизной марке вместо метки системы государственного учета алкоголя ЕГАИС.

Инициатива позволит потребителям оперативно подтверждать легальность напитков — с помощью сканирования марки через приложение "Честный знак", сообщают "Известия".