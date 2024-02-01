Российским банкам предложили выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

Российские власти предлагают обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации.

Об этом говорится в проекте постановления кабмина. Как заявили кредитные учреждения, местоположение будут контролировать при заходе в онлайн-банк — если выявят признаки, что человек проживает за границей, банк должен будет запросить у него подтверждение резидентства и передать данные в Федеральную налоговую службу.

В проекте постановления уточняется: если клиент не предоставил запрашиваемые документы, то банк вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Однако из-за VPN и прокси-серверов местоположение может быть некорректным, а некоторые клиенты и вовсе запрещают доступ к таким данным. В Минфине и ФНС заявили, что решений пока не принято, инициатива требует обсуждения, сообщают "Известия".