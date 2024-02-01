01 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

ВЦИОМ: уровень явки на выборах президента РФ превысит 60%

В России уровень явки на выборах президента превысит 60%.

Как заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, в ноябре 2023 года опрос показал, что более 60% имеющих право голоса россиян настроены прийти на выборы. Еще около 15–18%, скорее, настроены. Он указал, что как правило по мере приближения даты голосования эта доля увеличивается.

При этом Федоров оценил верхнюю планку в 80%. "Это очень высокая планка, думаю, на самом деле будет несколько ниже", — сказал глава ВЦИОМ. По его словам, 84% опрошенных говорят, что предстоящие выборы важны для них лично, даже если сами не собираются участвовать в голосовании, сообщают "Известия".

Ранее в ЦИК заявили, что полмиллиона россиян подали заявки на дистанционное голосование.

Теги: выборы президента, ВЦИОМ, соцопрос


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