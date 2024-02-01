Тариф "Платон" увеличился на 7,42 процента

Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 т за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля увеличился на 7,42%.

Подорожание произошло на 21 коп., до 3,05 руб. за километр пробега. Тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год. Как указали в Минтрансе, влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным.

Сегодня в госсистеме "Платон" зарегистрировано более 820 тыс. грузоперевозчиков и свыше 1,8 млн большегрузных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Игорь Ротенберг, владевший 23,5% оператора системы взимания платы с проезда большегрузов по автотрассам "Платон", выходит из капитала компании.