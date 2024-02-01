Дочь Кадырова стала замруководителя администрации главы Чечни

Хадижат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни, назначить Кадырову предложил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов. По его словам, она добилась успеха на посту руководителя департамента дошкольного образования администрации Грозного, а также в работе с общественными организациями.

Таймасханов выразил уверенность, что в новой должности Кадырова сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Рамзан Кадыров одобрил внесенное предложение и пожелал дочери успехов.

По данным "Грозный-Информ", Хадижат Кадырова родилась 17 января 2000 года.

Ранее сын Кадырова Адам получил должность куратора батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны РФ.