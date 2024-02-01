Размер маткапитала в России вырос на 7,4%

В России материнский капитал с 1 февраля проиндексирован на 7,4%.

Размер повышения выплаты был определен на основе данных Росстата об уровне инфляции 2023 года. Размер выплаты на первого ребенка увеличится на сумму свыше 43 тыс. 400 руб. и составит 630 тыс. 380 руб. На второго ребенка маткапитал вырастет почти на 57 тыс. 400 руб. и достигнет 833 тыс. 24 руб.

Родителям, которые успели израсходовать часть маткапитала, остаток также будет проиндексирован, сообщают "Ведомости".

Ранее президент России Владимир Путин выступил против расходования средств материнского капитала на покупку автомобилей.