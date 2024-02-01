Бурятия первой в стране вводит порядок запрета на выезд депутатов из РФ

Парламент Бурятии разработал порядок принятия решений об ограничении права на выезд из России своих депутатов.

Речь идет о тех парламентариях, которые осведомлены в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях. Если постановление будет принято, оно даст право председателю хурала запретить таким депутатам выезд из РФ. Депутат, в отношении которого будет принято такое ограничение, должен в течение пяти рабочих дней со дня доведения до него решения передать свой паспорт на хранение в отдел госслужбы и кадров аппарата хурала до истечения срока временного ограничения. При сложении полномочий паспорт депутата будет передан на хранение в госорган, выдавший документ.

Постановление Народный хурал планирует принять 29 февраля. Инициатива касается именно тех депутатов, которые ознакомлены с секретными документами или имеют соответствующий допуск.

Запрет на выезд депутатов, если он будет одобрен, станет первым в стране, сообщают "Ведомости".