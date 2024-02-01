СМИ: один из судей CAS не был согласен с итоговым решением по делу Валиевой

Один из представителей коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), которая выносила вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, не был согласен с итоговым решением.

Один из судей поддержал позицию РУСАДА о том, что спортсменку стоит дисквалифицировать на два года. В итоге суд встал на сторону ВАДА и Международного союза конькобежцев, сообщает издание The Times.

Ранее стало известно, что департамент разведки Всемирного антидопингового агентства (WADA) может продолжить разбирательство в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил.