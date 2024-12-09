09 Декабря 2024
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Политика В России Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области выступил с докладом на Парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ

Заседание проводила спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко сегодня в Москве.

Глава Астраханской области предложил создать федеральную программу реставрации МКД, являющихся объектами культурного наследия. Игорь Бабушкин подчеркнул, что инициатива актуальна для многих субъектов РФ, в том числе для Астраханской области.

В регионе 892 объекта культурного наследия, почти половина из них – многоквартирные жилые дома. Федеральная программа позволяет инвесторам привлекать льготные кредиты на восстановление памятников архитектуры, но она не распространяется на МКД. Масштабные работы по приведению в порядок жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, требуют колоссальных финансовых ресурсов, которыми, по словам губернатора, большинство регионов не располагают. В этой связи он предложил внести изменения в 73-й Федеральный Закон.

Также губернатор доложил о пилотном проекте подготовки строителей-реставраторов в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете. Решение об этом принято на июльском выездном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Сейчас вуз проходит процедуру лицензирования для запуска проекта в следующем учебном году.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, глава региона обратился к Совету Федерации с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в условия участия в заявочной кампании на выделение субсидий из федерального бюджета на восстановление памятников архитектуры, в которых расположены учреждения культуры и образования.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Дело в том, что при формировании федерального бюджета на 2025 год и разработке нацпроектов, согласно соответствующим методическим рекомендациям организации, расположенные в зданиях со статусом исторического объекта, не могут получать субсидии на ремонт и техническое переоснащение. Между тем, в Астраханской области 90% учреждений культуры и все сельские музеи – это объекты культурного наследия.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Изменения, которые предлагает внести астраханский губернатор, позволили бы учреждениям культуры и образования, расположенным в памятниках культуры, получить федеральную финансовую поддержку.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, валентина матвиенко, парламентские слушания, культурное наследие


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