Фанаты Big Baby Tape намерены обратиться в суд и Роспотребнадзор из-за очередного переноса концерта в Екатеринбурге

Фанаты рэпера Big Baby Tape, чей концерт в Екатеринбурге должен был состояться 8 декабря, пригрозили обращением в суд и Роспотребнадзор, если он им не компенсируют затраты на покупку билетов и дорогу до уральской столицы.

Напомним, что концерт должен был состояться еще в октябре, однако был перенесен на 8 декабря. Вчера же концерт отменили менее чем за сутки до начала.

"По независящим причинам от организаторов и артиста мы вынуждены объявить о переносе выступления Big Baby Tape на 12 декабря. Все ранее купленные билеты остаются действительными - их сдавать не нужно. Встречаемся 12 декабря в Теле-Club, чтобы пропеть главные хиты этого года на клубном шоу с Big Baby Tape", - говорится в сообщении организаторов во Вконтакте.

Новость о переносе не порадовала фанатов, которые заявили о намерении требовать компенсацию не только за билеты, но и за потраченные средства на дорогу до Екатеринбурга и взятые за свой счет отгулы на работе. Многие узнали о переносе уже приехав в уральскую столицу и случайно зайдя на страницу организаторов в соцсетях. Никаких сообщений о переносе на почту никто из поклонников рэпера не получал

"Вы очень интересные люди, вам не дописаться на вашу почту, насчет возврата билета после первого переноса, потому что отпало желание ехать уже. Сейчас в надежде то что все будет хорошо, покупаю билеты из другого города в Екб, сегодня утром выезд, вы опять отменяете концерт!!! Одни проблемы от вас. Жду возврата денег за билеты и ответа на почте, это уже не дело, ребята. На вас написано заявление в Роспотребнадзор", - написал один из комментаторов под постом о переносе концерта.

"Я вас сразу предупреждаю: не вернете деньги за билет ребенку, подам в суд на компенсацию билета, билетов на поезд и морального ущерба. И подам заявление в полицию на мошенничество, пусть выяснят, что это за причины независящие от исполнителя, согласно которым он может свои расходы вычесть из суммы возврата", - написал другой.

Всего под постом около 40 комментариев, большая часть которых обращена к исполнителю и его команде в виде оскорблений и угроз. Другая часть предлагает выкупить их билеты.