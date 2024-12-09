Суд Салехарда отпустил домой задержанного замглавы УФНС ЯНАО

Суд Салехарда отпустил домой задержанного замглавы УФНС ЯНАО Саргиса Григоряна, сообщают ПиГ со ссылкой на свои источники.

Принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, несмотря на ходатайство силовиков о заключении под стражу. Задержанный 4 декабря госслужащий намерен сотрудничать со следствием. Официальных комментариев по делу пока не было.

Telegram-каналы сообщают, что 6 ноября в офисах УФНС в Новом Уренгое ФСБ провела обыски с изъятием документов.Тогда обошлось без задержаний. Обыски в офисах УФНС в Новом Уренгое и Салехарде уже проводились 9 октября. В результате была задержана глава ямальского УФНС Яна Калюжина. По версии следователей, она получила взятку в виде автомобиля Porsche Cayenne. Калюжина 10 октября была доставлена в Москву. Исполняющим обязанности руководителя ямальского УФНС назначен Руслан Посунько.

Григорян от должности отстранен не был и продолжал выполнять служебные обязанности. На пост он был назначен 1 июля 2022 года.