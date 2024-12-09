Правительство РФ поддержало запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.

Однако отмечается, что проект необходимо доработать с учетом указанных замечаний, сообщает ТАСС.

Так, отказ в приеме на обучение в случае непрохождения теста на знание русского языка не полностью согласуется с законом "Об образовании в РФ" и международными договорами, который гарантирует иностранным гражданам и лицам без гражданства равные права на образование на общедоступной и бесплатной основе.

Кроме того, реализация закона приведет к дополнительным расходам в бюджете, при этом источники финансирования в проекте отсутствуют, добавили в кабмине.

Инициативой предлагается обязать детей иностранцев и лиц без гражданства проходить тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации. В случае, если ребенок не подтвердит владение русским языком, его не допустят до освоения образовательных программ.

Кроме того, иностранных граждан хотят принимать на обучение по общеобразовательным программам при условии, если они докажут законность своего пребывания на территории РФ.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.