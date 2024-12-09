09 Декабря 2024
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Фото: Мария Ахметзянова

Волонтеры РМК приняли участие в международном форуме "Мы вместе" в Москве

Активисты Волонтерского центра РМК приняли участие в международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в Москве. Каждый год в честь Дня волонтера это событие объединяет десятки тысяч неравнодушных людей, которые всегда готовы прийти на помощь нуждающимся.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в этом году участниками международного форума стали более 20 тысяч активистов волонтерских организаций, лидеров мнений, авторов социальных проектов из 89 регионов России и 40 стран мира, среди которых Индия, Мексика, Турция, США, Дания, Казахстан, Япония, Испания и другие.

Активисты Волонтерского центра РМК на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в Москве(2024)|Фото: Мария Ахметзянова

Ежегодно в форуме участвуют активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала". В их делегацию вошли 35 волонтеров – активистов из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края.

Активисты Волонтерского центра РМК на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в Москве(2024)|Фото: Мария Ахметзянова

Добровольческое движение в России расширяется с каждым годом, появляются и новые направления волонтерства. Например, в этом году на площадке форума прошел съезд волонтеров культуры – они обсуждали проекты по сохранению культурного наследия. Растет и движение волонтеров-медиков. Это, в том числе, студенты медвузов, которые работали в красных зонах во время пандемии коронавируса. Активно развивается эко- и зооволонтерство, в этом году в форуме приняли участие добровольческие поисковые отряды. На одной из тематических сессий обсуждали курсы и онлайн-уроки для волонтеров-спасателей, участники делились опытом по организации поисков.

Активисты Волонтерского центра РМК на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в Москве(2024)|Фото: Мария Ахметзянова

"Всегда интересно изучать опыт других волонтеров, узнать, как другие компании осуществляют волонтерскую деятельность. Например, мы поделились с коллегами своим опытом развития корпоративного волонтерства. Важно понимать, что с окончанием школы и вуза добровольчество не заканчивается, именно корпоративное волонтерство дает возможность развивать социальные проекты в соответствии со своими профессиональными возможностями. Мы очень надеемся, что пример корпоративных волонтеров поможет привлечь к добрым делам как можно больше молодых и инициативных людей", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Активисты Волонтерского центра РМК на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в Москве(2024)|Фото: Мария Ахметзянова

За четыре года своей работы Волонтерский центр РМК провел более 70 обучающих семинаров для добровольцев. В частности, для волонтеров-экологов, зооволонтеров, а также для тех, кто хочет помогать спасателям во время ЧС. Более 200 активистов приняли участие в международных и всероссийских форумах.

Активисты Волонтерского центра РМК на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в Москве(2024)|Фото: Мария Ахметзянова

В число волонтеров центра вступило уже более 15 тысяч человек. Сегодня добровольчество – это не только помощь людям, но и возможность постоянно получать новые знания и опыт в совершенно разных сферах жизни.

Теги: РМК, волонтеры, форум, Москва


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