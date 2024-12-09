В Югре мигрантам запретят работать курьерами, парикмахерами и сиделками

В Югре мигрантам запретят работать курьерами, парикмахерами и сиделками, сообщает Neft.

Новые запреты для мигрантов будут действовать с 2025 года. Соответствующий проект постановления губернатора Югры Руслана Кухарука уже прошел общественные слушания и антимонопольную экспертизу.

После принятия этого закона мигрантам запретят работать курьерами, парикмахерами, нянями, сиделками, медиками, мастерами по ремонту обуви, бытовых приборов, электроники, одежды. Новые меры должны сохранить баланс трудовых ресурсов, способствовать трудоустройству россиян, повысить их благосостояние и снизить риски для здоровья, отмечается в пояснительной записке.

Новые запреты дополняют ограничения, действующие с 2019 года. Сейчас в округе иностранцам запрещается работать таксистами, преподавателями и воспитателями, продавцами алкоголя, табачных изделий и детского питания.

Как сообщало Накануне.RU, о том, что в следующем году в Югре будет расширен перечень отраслей, где запрещено работать иностранцам рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук во время общения с жителями округа в прямом эфире. Губернатор отметил, что идет работа по контролю за людьми, приезжающими из-за границы, ужесточаются меры, чтобы не допустить тех, кто представляет опасность для общества и может нарушить закон. По словам Кухарука, количество мигрантов в Югре снизилось на 13%.

"По всей стране вопрос миграционной политики обсуждается очень остро. Всегда обращается внимание на количество правонарушений, совершенных лицами-иностранцами. Мы видим, что идет серьезная работа в части контроля за въезжающими, ужесточаются меры, чтобы не допустить на территорию РФ тех граждан, которые представляют угрозу и опасность для жизни и здоровья граждан, нарушения государственности", - заявил он.