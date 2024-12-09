09 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал депутата Максима Иванова / t.me/maksim_ivanov_deputat

Матери погибшего бойца СВО из Камышлова вручили награду сына, "потерянную" больше года назад 

Более года Орден Мужества добирался до семьи Евгения Иванова из Камышлова, погибшего во время СВО. Сегодня награду приняла его мать, которая была вынуждена стучаться в двери депутата за помощью.

Как рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, Евгений погиб на поле боя на авдеевском направлении в ноябре 2023 года, за что указом президента помимо Георгиевского креста был награжден Орденом Мужества. Однако награда "где-то "подвисла". По словам парламентария, такое не раз было в его практике.

Почти год мать бойца прождала награды, однако накануне ее терпение лопнуло и она обратилась к депутату через координатора местного отделения фонда "Защитники Отечества". После этого материалы были направлены в военную прокуратуру ЦВО, которая в ходе разбирательств подтвердила нарушение.

"Ответственные лица засуетились: и награда нашлась, и документы к ней. В итоге сегодня в День героев Отечества на торжественной линейке в родной школе погибшего героя его матери и семье вручили Орден Мужества. Уверен, мальчишки и девчонки, учащиеся 58 школы будут помнить и гордиться своим земляком, героем. И эта память будет лучшей наградой за гибель во имя Родины", - написал депутат в своих соцсетях.

Вручение награды матери погибшего более года назад участника СВО из Камышлова(2024)|Фото: telegram-канал депутата Максима Иванова / t.me/maksim_ivanov_deputat

Евгений Иванов был хорошо известен в Камышловском районе. Являлся тренером футбольной команды, мужем и отцом. На СВО отправился по мобилизации в 2022 году.

Ранее мы писали, как в Камышлове местные чиновники вскрыли квартиру участника СВО и выставили его вещи за порог из-за окончания договора социального найма. Историей заинтересовался Народный фронт.

Теги: Камышлов, СВО, награда, мать, сын


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