В деле экс-зампреда правительства Подмосковья фигурируют более 13 человек

Более 13 человек фигурируют в уголовном деле бывшей первой зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, обвиняемой в получении взяток на госконтрактах. Среди них - руководители строительных организаций. Об этом сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, Стригункову задержали в апреле по подозрению в получении взятки. По данным следствия, она с соучастниками за несколько лет получили взятки на 170 миллионов рублей, 70% она забирала себе. Руководители строительных фирм передавали им 5-10% от сумм заключенных госконтрактов за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, общее покровительство при исполнении и оплате контрактов по капитальному и текущему ремонтам медучреждений области.

Ранее сообщалось, что в деле имеется как минимум еще один фигурант. Им стал бывший замминистра здравоохранения Подмосковья Александр Захаров, который ранее уже был арестован по обвинению во взяточничестве. В этом же деле он якобы получил 34 млн за посреднические услуги. Именно после очной ставки с Захаровым 24 апреля Стригункова и была задержана.