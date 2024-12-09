09 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

СК возбудил дело после гибели работника на "Березовском заводе емкостей"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента на предприятии в уральском городе Березовский. Один человек погиб, за жизнь второго борются медики.

Напомним, утром 7 декабря в помещении цеха ООО "Березовский завод емкостей" произошел взрыв паров растворителя в цистерне, где находились двое работников. В результате мужчины получили обширные ожоги и были доставлены в больницу. В дальнейшем один из пострадавших скончался от полученных травм.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, за жизнь второго сейчас продолжают бороться врачи. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Начато расследование.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сразу после поступления сообщения оперативному дежурному дежурной части территориального ОВД на место выехала следственно-оперативная группа.

"Установлено, что пострадавшие выполняли работы по обезжириванию внутреннего пространства металлической цистерны перед ее окраской. Внутри металлической емкости, где находились указанные работники, по предварительным данным, произошел хлопок, возникло горение, на рабочих загорелась одежда. После того, как оба мужчины выбрались из цистерны, огонь был потушен другими рабочими", - отметил полковник Горелых.

Свою проверку по факту ЧП также проводит прокуратура.

Теги: работник, гибель, СК, дело, Березовский


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