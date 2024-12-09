Отличившихся на спецоперации астраханских росгвардейцев отметили наградами губернатора

В астраханском батальоне Росгвардии в честь Дня героев России состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих — участников СВО.

За успехи, достигнутые в служебной деятельности, и высокий профессионализм министр региональной безопасности Астраханской области Александр Тимофеев вручил росгвардейцам почетные грамоты и благодарственные письма от имени губернатора Игоря Бабушкина.

«Наши росгвардейцы всегда достойно и с честью выполняют служебно-боевые задачи. Ваша отвага и преданность Родине – пример для всех», — сказал Александр Тимофеев.

Как отметил начальник управления Росгвардии по Астраханской области полковник полиции Андрей Кука, астраханские росгвардейцы одними из первых отправились в зону проведения специальной военной операции в феврале 2022 года и продолжают выполнять боевые задачи на высоком уровне по сей день.

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