Проекты астраханцев признаны лучшими на Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Накануне в Москве завершилась работа Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Астраханскую область представляли двадцать пять человек: активисты, общественники и социальные предприниматели. Они участвовали в панельных дискуссиях, посещали образовательные лекции. Лучшие инициативы и проекты отметили наградами.

В рамках форума прошло подведение итогов Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Победителями стали две организации из Астраханской области – ООО НТС «РЕАЛ» с проектом «Развиваясь сами, развиваем регион!» и ИП Арсенова Ю.Е. - комплексные инклюзивные центры «Мульти ЗНАЙКА». Проекты на протяжении многих лет помогают детям, многодетным семьям, спортсменам, развивают добровольчество и ЗОЖ.

Также в рамках форума жюри отметило региональный астраханский клуб #МЫВМЕСТЕ. Он вошёл в ТОП-5 лучших в стране.