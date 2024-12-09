09 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

"Втираются в доверие, задавая вопросы": уральские банкиры рассказали о новом виде мошенничества

Банкиры предупреждают уральцев о новом виде мошенничества. Аферисты обманывают людей под предлогом трудоустройства.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, злоумышленники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях или в Банке России. Для начала соискателей просят заполнить анкету – так мошенники получают персональную и банковскую информацию. Затем они приглашают на собеседование.

"Однако под разными предлогами лжеработодатели объясняют, что встретиться лично в офисе невозможно, поэтому собеседование проводят дистанционно. Они втираются в доверие, задавая вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных инструкциях", - описывают схему уральские банкиры.

В процессе разговора мошенники просят перевести деньги, которые якобы нужны для подписания трудового договора. Цели могут быть разными: оплата предварительного обучения, медосмотр, взносы за спецодежду, подтверждение банковской карты для зачисления зарплаты. А в некоторых случаях аферисты просят установить на телефон приложение, которое на самом деле является вредоносным. Так они получают доступ ко всем банковским приложениям и могут забрать все деньги с карт и счетов жертвы.

Специалисты призывают не терять бдительности при обсуждении с потенциальным работодателем деталей трудоустройства или стажировки. Есть три простых правила.

"Первое: не платите работодателю, чтобы получить работу! Если вас попросят что-то купить или заплатить за что-нибудь, отказывайтесь от дальнейшего общения. Второе: не разбрасывайтесь финансовыми данными. Настоящие работодатели не запрашивают полные реквизиты карты, не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях. Третье: проверяйте реквизиты. В крупных компаниях кадровые службы используют корпоративную электронную почту – после символа @ указывается домен сайта компании. Информацию о вакансиях и стажировках проверяйте на официальном сайте компании или специальных ресурсах по поиску персонала", - советует эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

Напомним, ранее банкиры предупреждали свердловчан о мошенничестве с помощью дипфейков.

Теги: мошенники, трудоустройство, вакансии, банк, схема


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