Пятеро уральцев стали лауреатами VIII Премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства

Накануне в областной детской филармонии на торжественном вечере в честь Дня святой Екатерины митрополит Евгений наградил лауреатов VIII Премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства.

Как сообщили в пресс-службе епархии, в Свердловской области на сегодняшний день Премией главы митрополии отмечены 46 уральцев. В этом году лауреатами Премии главы митрополии стали еще пятеро уральцев - представителей творческих профессий.

Торжественный вечер в честь Дня святой Екатерины начался с молитвы.

Музыкальным подарком Уральской столице в честь Дня святой Екатерины стал концерт мужского хора «Русский формат».

Отметим, что средства от продажи билетов будут направлены на поддержку воинов-участников Специальной военной операции.

Напомним, премии удостаиваются деятели литературы и искусства за сохранение и развитие духовно-нравственных традиций русской культуры.

Учрежденная премия стала логичным продолжением многолетнего опыта взаимодействия Екатеринбургской митрополии со сферой культуры и искусства в регионе, разносторонней поддержки ее деятелей.