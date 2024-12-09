В Пермском крае ущерб от коррупционных преступлений в 2024 году составил 160 миллионов рублей

В Пермском крае ущерб от коррупционных преступлений в 2024 году составил 160 млн руб., сообщает "Новый компаньон".

Наибольшее число коррупционных преступлений выявлено в сфере закупок, строительства, ЖКХ, культуры, здравоохранения и ветеринарии. Каждое пятое экономическое преступление является коррупционным. Всего в 2024 году выявлено 255 преступлений коррупционной направленности, из них 163 (64%) — тяжкие и особо тяжкие, 78 совершены в крупном и особо крупном размере либо причинили крупный ущерб. Выявлены 149 лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений.

Основную часть коррупционных преступлений составляют факты взяточничества.

Средняя сумма полученной взятки составляет более 460 тыс. руб., средняя сумма дачи взятки составила более 247 тыс. руб. Возмещение ущерба по коррупционным преступлениям составило 165%.