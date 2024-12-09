09 Декабря 2024
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Фото: pravmin.gov74.ru

В Тюменской области реализуется программа социальной газификации

Совещание по развитию электрических сетей и генерирующей инфраструктуры региона провел губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

О текущих и перспективных балансах производства и потребления электроэнергии и необходимых мероприятиях по обеспечению жителей Тюменской области надежным электроснабжением доложил директор Департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

"Сегодня для отопления индивидуальных жилых домов используется электричество. Подключение домов к газораспределительной сети позволит снизить нагрузку на сеть электроснабжения и сократить количество аварийных отключений", - отметил он.

В Тюменской области реализуется программа социальной газификации, в рамках которой провести газ до границы земельного участка можно бесплатно.

Кроме того, 49 льготных категорий граждан, среди которых участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, малоимущие, ветераны труда и одиноко проживающие пенсионеры, могут получить субсидию в размере до 156 тысяч рублей на приобретение газоиспользующего оборудования и устройства сети внутри участка. Для этого следует обратиться в местную администрацию.

Участвовавшие в совещании руководители подразделений Системного оператора по управлению единой энергетической системы, Филиала "Россети" - МЭС Урала, системообразующей территориальной сетевой организации, генерирующей и электросетевой компаний представили свои предложения по развитию генерирующей инфраструктуры в регионе.

Теги: газификация, электрические сети, инфраструктуры, Александр Моор


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