В Мурманске оптимизируют управленческие расходы не в ущерб эффективности

В Мурманской области реализуется комплексный план повышения эффективности бюджетных расходов.

Областной центр, город-герой Мурманск активно принимает участие в этом важном процессе и продолжает оптимизацию структуры администрации города. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава столицы Заполярья Юрий Сердечкин.

Он напомнил, что два года назад уже сократилось количество комитетов, были проведены оргштатные мероприятия.

Сегодня на рассмотрение постоянной комиссии по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления Совета депутатов города Мурманска вынесен проект решения, согласно которому преобразования затронут администрацию города.

"Напомню, что с 1 июля 2025 года на федеральном уровне предусмотрено сокращение государственных служащих в размере 10% предельной штатной численности. Планируем сократить штатную численность администрации Мурманска и подведомственных структур в таком же соотношении. Это ни в коей мере не скажется на объеме предоставляемых услуг, напротив, позволит выстроить более эффективный механизм взаимодействия с жителями города-героя", - подчеркнул Юрий Сердечкин.