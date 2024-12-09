В Первоуральске застройщик свозит остатки снесенных домов в лес

В Первоуральске после сноса жилых домов мусор вместо полигона свозят в лес. Об этом сообщает пресс-служба свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО).

По их данным, снос производится в рамках муниципальных контрактов, однако утилизацию отходов никто не контролирует. Из-за этого строительный мусор IV класса опасности вместо специального полигона вывозят и складируют в обычном лесу.

"Наши активисты зафиксировали экобеспредел. В ответ на это, злодеи традиционно пригрозили нам расправой", - сообщают в пресс-службе РЭО.

Речь идет о сносе домов по адресам улица Энгельса, 18 и улица Циолковского, 29. По данным СМИ, на участке работы проводит компания ООО "Битумен", а строительные отходы отвозят на промышленную зону на переулке Базовом, куда ранее к берегу реки Чусовая горадминистрация свозила грязный снег. Из-за этого, как ранее предполагали экоактивисты, и мог произойти массовый мор рыбы.