Mash: Девочку, которая устроила стрельбу в брянской школе, могли завербовать украинские радикалы

14-летнюю девочку, которая в прошлом году устроила стрельбу в брянской школе, могли завербовать украинские радикалы, сообщает Mash. По информации телеграм-канала, восьмиклассница общалась с ними в тематических чатах.

Также рассматривается предположение, что школьница перед нападением попала в секту. По словам ее близких, подросток резко стала агрессивной, потом впала в депрессию. Следователи восстановили некоторые чаты через сим-карту школьницы, но виновных пока не нашли.

Отмечается, что первоначальная версия про буллинг в школе и про сложные отношения в семье не подтвердилась.

Напомним, 7 декабря 2023 года 14-летняя девушка принесла в брянскую гимназию №5 помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они были доставлены в больницу. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ).

Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия, сотрудница, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства. Заместитель директора гимназии была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меру пресечения.