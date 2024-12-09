09 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

В Екатеринбурге начали заливать новогодний каток на Площади 1905 года

Строительство новогоднего катка в центре Екатеринбурга продолжается. На Площади 1905 года начали заливать лед.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, благодаря установившемуся на улице "минусу" площадку проливают водой. Всего понадобится 1 тысяча кубометров жидкости. Когда высота льда вырастет еще на 10 сантиметров, работы по его заливке закончат.

Заливка льда на катке на Площади 1905 года в Екатеринбурге(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

Затем на площадку выйдут две машины "Умка", которые распределят воду по поверхности и создадут идеально ровную ледяную гладь. Обе машины уже приехали в Екатеринбург, для них на территории катка строят специальный гараж.

По периметру катка установили искусственные и живые ели. Их украшают гирляндами, общая протяженность которых достигает 4 тысяч метров.

Заливка льда на катке на Площади 1905 года в Екатеринбурге(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

Напомним, главный городской каток Екатеринбурга откроется 21 декабря шоу известного фигуриста Ильи Авербуха. Он будет работать до 16 февраля 2025 года. Ранее сообщалось, что для катка на Площади 1905 года привезли тысячу "кубов" снега со стадиона "Екатеринбург-Арена".

Теги: каток, заливка, площадь, гирлянды, Екатеринбург


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